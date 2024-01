Accompagnata dalla sorella Graziella, Elisa Ballisto da Santa Teresa di Riva, si è imposta questa sera nel popolare gioco di Rai 1 “Affari Tuoi”, condotto dal solito Amadeus.

La concorrente messinese ha portato a casa ben 30.000€ in gettoni d’oro. La partita si era indirizzata per il verso giusto: all’ultimo si era trovata con i pacchi da 20 e 30 mila euro. Elisa ha dichiarato che i soldi serviranno per permettere alla figlia di poter studiare un altro anno negli Stati Uniti. Complimenti!