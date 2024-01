Sono momenti particolarmente significativi per studenti e genitori, chiamati a scegliere, mentre frequentano ancora la terza media, l’indirizzo di studio superiore. Le offerte, rispetto al passato sono molteplici ed in questa direzione va il liceo Vittorio Emanuele III di Patti, che assicura agli studenti un ventaglio di opportunità, per creare le basi del loro futuro. Ieri pomeriggio e questa mattina si è celebrato l’open day.