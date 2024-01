Sabato 13 e domenica 14 gennaio “Open Day” al Liceo Lucio Piccolo di Capo d’Orlando

Se vuoi la certezza di prendere la strada giusta al bivio della tua formazione per la vita, scegli il Liceo “Lucio Piccolo” di Capo d’Orlando!

Il Liceo “Lucio Piccolo” si propone oggi più che mai come il polo liceale statale del comprensorio nebroideo. Nato nel lontano 1964, è stato e si conferma trampolino di lancio per generazioni di allievi, oggi professionisti affermati in ogni campo, dirigenti di alto livello e personalità delle Istituzioni.

Con la sua offerta formativa, ampliata nel tempo in risposta alle esigenze delle famiglie del territorio fino ai suoi attuali sei indirizzi (Artistico, Classico, Linguistico, Scientifico, Scienze Applicate e Sportivo), dà la possibilità ai suoi studenti di fruire di percorsi di arricchimento metodologico e culturale diversificati, che sfociano nella scelta di qualsiasi facoltà universitaria, Scuola di specializzazione o Accademia militare.

Pensi che un Liceo sia una scuola noiosa e nozionistica? Ti ricrederai! Scopri le nostre attività curricolari ed extracurricolari, innovative e al passo con i cambiamenti della società e delle tecnologie: il Liceo “Lucio Piccolo” organizza ogni anno viaggi d’istruzione in Italia e all’estero, scambi culturali, laboratori teatrali e artistici, seminari, convegni, percorsi di potenziamento per le eccellenze, campus sportivo e tante altre proposte, personalizzate e attente ai bisogni educativi del singolo.

Non temere il passaggio dalla scuola media al Liceo! Al Liceo “Lucio Piccolo” ogni allievo trova il suo giusto inserimento negli spazi e nei tempi gestiti dalle rappresentanze studentesche, sempre attive e propositive, in un ambiente relazionale sano e sereno, accompagnato dai docenti e dalla Dirigente, prof.ssa Maria Larissa Bollaci.

Scopri, allora, insieme a noi la tua strada! Esploriamo i sei indirizzi del Liceo “Lucio Piccolo”.

Liceo Scientifico di ordinamento

L’indirizzo scientifico coniuga perfettamente la cultura scientifica e quella umanistica. La Matematica sarà il perno del tuo corso di studi, ma si raccorderà con tante altre importanti discipline(Fisica, Chimica, Biologia), senza trascurare la pratica delle competenze letterarie, artistiche e filosofiche, per potersi orientare consapevolmente nella realtà contemporanea.

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate

La curvatura applicativa presente nel liceo “Lucio Piccolo” fa dell’indirizzo Scienze Applicate una palestra concreta dove le conoscenze prendono forma attraverso il potenziamento dell’attività laboratoriale (Fisica, Chimica, Biologia) e un percorso dedicato all’universo dell’Informatica. Sarà un viaggio attraverso la pluralità dei linguaggi della tecnologia e della multimedialità!

Liceo Scientifico Sportivo

Al Liceo Sportivo, assieme allo studio approfondito delle materie scientifiche, avrai spazio per il tuo dinamismo e allargherai i tuoi orizzonti nell’ambito dello sport, con l’approfondimento delle Scienze motorie e la pratica di diverse discipline (atletica, basket, tennis, pallavolo, kick boxing), tutte sotto la guida esperta di istruttori federali.

Liceo Classico

Il Liceo Classico, forte della sua storia e della sua tradizione, è la scelta giusta per un’esperienza culturale completa tra passato e futuro. Lo studio del Latino e del Greco, con le sue attività collaterali di recitazione e potenziamento per le eccellenze, sarà al centro di una formazione sempre attuale, al passo con le nuove forme di comunicazione, proiettata nel mondo delle professioni e delle Istituzioni.

Liceo Linguistico

Se il mondo è la casa dove vuoi vivere, scegli il Liceo Linguistico! Col suo ampio ventaglio di insegnamenti di lingua straniera (Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco, Cinese) e le sue attività di scambi culturali all’estero, questo indirizzo ti metterà in mano il passaporto per l’ingresso a tutte le professionalità legate alla comunicazione internazionale e interculturale.

Liceo Artistico

Dai spazio alla tua creatività al Liceo Artistico! I suoi due indirizzi, design e arti figurative, offrono due percorsi nell’universo della bellezza e dell’arte, dando la possibilità di sperimentare operativamente tecniche e competenze per diventare un esperto nel campo della pittura, scultura, scenografia, fotografia, moda, progettazione e realizzazione di prodotti di design e di tutto ciò che il tuo talento vorrà esprimere.

Vieni a trovarci nella storica sede centrale di via Consolare Antica o nel nuovo plesso di via Torrente Forno 69 nei seguenti giorni di Open day:

Sabato 13 Gennaio dalle 15:00 alle 19:00 e domenica 14 Gennaio dalle 09:30 alle 13:00.

Se vuoi la certezza di intraprendere la strada giusta, scegli il Liceo “Lucio Piccolo” di Capo d’Orlando!