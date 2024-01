Raccuja – Il Presepe vivente in scena il 6 gennaio dalle 18

La manifestazione “Presepe vivente” che doveva andare in scena lo scorso 30 Dicembre, all’interno dei vicoli del piccolo borgo di Raccuja, era stata rinviata a data da destinarsi per il grave lutto che ha colpito la comunità nebroidea, orfana della giovane vita spezzata in tenera età, Ines Scalia, di soli 22 anni.

L’evento si terrà il 6 gennaio, nel giorno dell’Epifania, a partire dalle ore 18 e dopo l’arrivo proprio della befana nelle vie del centro, che distribuirà le fatidiche calze piene di dolci e leccornie a grandi e, soprattutto, piccini. Si prospetta proprio un bel pomeriggio di festa nel piccolo comune montano. Appuntamento a Raccuja il 6 gennaio, dalle 18.