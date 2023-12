Rimane bloccato nel magazzino che voleva svaligiare, arrestato 40enne a Palermo

Un ladro è rimasto bloccato nel magazzino che ha tentato di svaligiare ed è stato arrestato. E’ accaduto a Palermo, vicino alla chiesa di Sant’Agostino, in pieno centro storico. In manette è finito un marocchino di 40 anni con l’accusa di tentato furto aggravato: l’extracomunitario ha utilizzato un piede di porco per forzare la saracinesca del box.

Il tentato furto è stato però filmato dalle telecamere di videosorveglianza collegate direttamente con la sala operativa della polizia.

Ciò ha permesso agli agenti delle volanti e del commissariato Centro di intervenire e bloccare l’uomo, che nel frattempo era rimasto imprigionato all’interno del magazzino perché, una volta tolta la leva, la saracinesca si era abbassata.