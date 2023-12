Brolo – Tutto pronto per il Capodanno al PalaTenda. Musica e divertimento con i Dj e la Kilimangiaro Band

L’Amministrazione Comunale di Brolo invita tutti a festeggiare insieme la notte più attesa dell’anno!

Brolo è pronta per festeggiare al meglio il Capodanno. Appuntamento dopo la mezzanotte di domenica 31 dicembre, al nuovo Palatenda nella zona di Via Carrubera. il sindaco di Brolo Giuseppe Laccoto, in un video ha invitato tutti coloro che vorranno a recarsi nella nuova tensostruttura.

Ad accogliere i convitati l’animazione della Trichorus by Kilimangiaro band, mentre più tardi spazio alla musica per i più giovani con il dj Cesare Scaffidi.

Capodanno a Brolo è allegria e gioia di stare insieme.