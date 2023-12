Militello Rosmarino, il consigliere Teresa Frusteri si è dichiarata indipendente

Il consigliere comunale di Militello Rosmarino Teresa Frusteri, eletta nel maggio scorso nella lista “Orgoglio Militello”, si è dichiarata indipendente.

Come ha evidenziato tra le altre in una sua comunicazione, inviata al sindaco Calogero Lo Re, al presidente del consiglio Davide Blogna e al segretario comunale Stefano Oriti, “i motivi di questa decisione sono politici e riguardano le scelte sulla gestione dei servizi comunali che sono stati programmati e per le quali non si è trovata in sintonia.”

Foto da profilo personale Facebook