Torrenova, bilancio positivo per il 2023. Tante le opere in itinere e progetti per lo sviluppo commerciale

Il 2023 si avvia a conclusione ed è tempo di bilianci per l’amministrazione comunale di Torrenova, che chiude l’anno con un saldo in attivo. Tante le opere relative alle infrastrutture cittadine avviate o in fase di avvio, ma a dare peso e corpo all’attività amministrativa ci sono anche gli interventi per il sociale e le iniziative per lo sviluppo commerciale e turistico del comune Nebroideo. Soddisfatto il primo cittadino Salvatore Castrovinci, che è già lavoro con i suoi assessori, per programmare il 2024.