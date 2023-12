Volley serie D femminile: la Pallavolo Oliveri ha battuto la Volley Accademy Catania

Nel campionato di serie D Femminile continua a vincere e dare spettacolo la Pallavolo Oliveri che ha battuto con un perentorio 3-0 le giovani della Volley Accademy Catania.

Gara sempre in controllo per la squadra allenata da coach Di Mauro che si attesta con 17 punti al 2° posto in classifica con la Volley 96 che nel match clou della 7^ giornata ha battuto 3-2 la capoclassifica, con 18 punti, Pallavolo Aci Catena.

Al quarto posto, con 16 punti, la Galpe Volley che lontano da casa ha conquistato una vittoria importante contro l’Open Club Sport.

Sugli altri campi la Papiro Volley vince a Randazzo 3-2, la Lombardo Shop batte la Peloro 3-0 mentre la Nebrodi Volley vince a Giardini 3-1.

Adesso tutte in vacanza visto che il campionato riprenderà, dopo la pausa natalizia, il 14 gennaio 2024.