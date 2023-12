Sconfitta per la Infodrive Capo d’Orlando, la Viola vince e vola in testa alla classifica

Un brutto terzo periodo, chiuso con un parziale di 9-31, costringe la Infodrive Capo d’Orlando alla prima sconfitta casalinga in campionato e la terza in totale. Ad avere ragione della formazione biancoazzurra la Viola Reggio Calabria, che si impone alla Infodrive Arena per 74-84.

I ragazzi allenati da Bolignano hanno provato la rimonta nel quarto periodo, trascinati da Mentonelli ed Agbortabi sono riusciti a tornare a -7 a 5′ dalla fine. Poi un controparziale Viola di 5-0 ha chiuso in anticipo la gara. Adesso la Viola ha scavalcato l’Orlandina in testa alla classifica: 22 per la Viola, mentre rimangono a quota 20 i biancazzurri insieme a Ragusa.