Galati Mamertino: SìAmo comunità – 90.000€ di contributi per la nascita di nuove attività

SìAmo comunità – 90.000 euro di contributi per la nascita di nuove attività: pubblicato l’Avviso per la concessione di contributi per l’avvio di attività commerciali, artigianali e agricole.

Con questo motto Vincenzo Amadore, sindaco di Galati Mamertino, lancia le iniziative volte a riattivare il sistema della comunità galatese nella componente economica e sociale.

È stato pubblicato ieri l’avviso del Comune di Galati Mamertino per la concessione di contributi per l’avvio di attività commerciali, artigianali e agricole. I beneficiari sono le nuove attività economiche che intraprendono attività commerciali, artigianali o agricole attraverso un’unità operativa ubicata nel territorio del comune di Galati Mamertino.

Con nuove attività economiche si intendono: le attività costituite dopo la pubblicazione del presente avviso; le imprese che al momento della presentazione della domanda siano regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese che intraprendono una nuova attività economica dopo la pubblicazione dell’avviso.

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto a parziale copertura delle spese sostenute, l’Intensità del contributo copre un importo contributo massimo del 90% delle spese ammissibili per un massimo di 20.000,00 euro o del 95% delle spese ammissibili qualora la proposta di intervento ricada nell’area del Centro storico del Comune.

Le spese ammissibili sono quelle utili all’acquisto di macchinari, impianti, attrezzature; per la realizzazione di opere murarie ed impiantistiche; per l’acquisto di programmi informatici; per i servizi di consulenza e per l’attivazione di polizze assicurative.

“Come per il primo bando già pubblicato, la partecipazione della comunità – afferma il sindaco di Galati Mamertino Vincenzo Amadore – diventa importante ed efficace nel contribuire a mantenere vivo e attivo il tessuto economico e sociale del nostro comune.”

“Dalla data di pubblicazione dell’avviso si avranno 45 giorni di tempo per inoltrare la domanda, attraverso lo specifico modulo da inviare al Comune, per richiedere un contribuito per l’avvio di una attività commerciale, artigianale e agricola.

Le domande di contributo potranno essere presentate fino alle ore 23:59 del 28/01/2024 tramite Pec.

“Il comune di Galati Mamertino intende supportare le nascenti imprese ammesse a contributo – continua il sindaco Amadore – attraverso il servizio di incubazione diffusa, riservato alle nuove imprese che si localizzano su tutto il territorio del comune e non solo nella sede dell’Incubatore di Contrada Contura, mettendo a disposizione l’accesso ai servizi offerti alle imprese dal NEBLAB che ha l’obiettivo di promuovere lo sviluppo della cultura imprenditoriale, dell’occupazione e del reddito, nei Nebrodi, a supporto ed integrazione delle più ampie strategie di sviluppo locale che interessano l’area territoriale dei Nebrodi.”

“Le varie iniziative che l’ Amministrazione Comunale di Galati Mamertino sta portando avanti sono molto importanti per l’azione che queste possono avere a cascata sul tessuto sociale ed economico” afferma Carmelo Galati Tardanico, architetto, si occupa di ricerca presso il Dipartimento di Architettura dell’Università di Palermo, incaricato della redazione del PUG del comune, su queste iniziative con l’amministrazione galatese, “serve una nuova visione di piccoli comuni– continua l’arch. Galati Tardanico – servono azioni che siano capaci di intervenire anche sul capitale sociale, coinvolgendo le donne e gli uomini che vi abitano, ricostruendo il patto di comunità su cui si sviluppa la città come sistema vivente in rapporto al proprio territorio. Occorre attivare processi di rivitalizzazione delle attività produttive, riposizionando questi piccoli comuni come nodi di nuove comunità agroalimentari o come luoghi delle manifatture artigianali o di quelle innovative legate al digitale, l’auspico è che questi contributi possano contribuire a questo processo di riattivazione del tessuto del centro storico del Comune di Galati Mamertino con l’insediamento di nuove attività economiche”.

L’Avviso e gli allegati sono pubblicati sul sito del Comune https://www.comune.galatimamertino.me.it

Nei prossimi giorni il Comune organizzerà un incontro informativo e formativo volto ad illustrare l’avviso e a chiarie a quanti sono interessati alla partecipazione quali sono le procedure di adesione.