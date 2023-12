A20, dal 15 al 16 dicembre chiuso il tratto tra Santo Stefano di Camastra e Sant’Agata in direzione Messina

Ancora disagi per chi viaggia sulle autostrade siciliane. Per permettere l’implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il protocollo da remoto di ponti e viadotti, verrà chiuso al transito il tratto della A20 tra Santo Stefano di Camastra e Sant’Agata di Militello, in direzione Messina, il 15 e 16 dicembre dalle 7 alle 17.

Istituita dunque l’uscita obbligatoria allo svincolo di Santo Stefano per i veicoli provenienti da Palermo, con conseguente eventuale rientro in autostrada a Sant’Agata di Militello.