Torrenova, processo per furto aggravato: mancava la querela, condanna annullata

Mancava la querela, condanna annullata dalla Corte d’Appello di Messina. Si è concluso così, in secondo grado un processo relativo ad una vicenda verificatasi in una pizzeria di Torrenova il 29 gennaio 2017; due persone, una donna di origini rumene difesa dall’avvocato Maria Rita Mondello e un uomo difeso dall’avvocato Maria Rosa Buzzanca, dovevano rispondere di furto aggravato.

Secondo l’accusa avevano rubato un giubbotto con all’interno portafogli, documenti e chiavi. A conclusione del processo di primo grado, il giudice monocratico del Tribunale di Patti Vincenzo Mandanici li aveva condannati a sei mesi di reclusione, 154 euro di multa, pena sospesa.

I legali della difesa hanno presentato appello e ora è arrivato il verdetto di secondo grado che ha rifornato la condanna emessa dal tribunale di Patti. Infatti ila prima sezione penale della Corte di Appello di Messina, presidente Alfredo Sicuro, a latere Lino e De Rose, ha dichiarato il non doversi procedere perché l’azione penale non può essere proseguita per mancanza di querela.