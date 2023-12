Sant’Agata Militello: l’Ic “Marconi” ha celebrato la Giornata Internazionale per le persone con disabilità

Anche l’istituto comprensivo “Marconi” di Sant’Agata Militello, diretto dall’ingegnere Antonino Macula, ha voluto dare il giusto risalto alla Giornata Internazionale per le persone con disabilità, organizzando, nel palasport Mangano”, in collaborazione con la società “Wellnext Sport Club” e con l’associazione “No Limits – Al di là del muro“, l’evento “Sport per tutti”, iniziativa all’insegna del divertimento, del gioco, della condivisione e della bellezza dello stare insieme.

Sfruttando l’aspetto ludico e la valenza aggregativa dello sport, alunni docenti, sotto l’attenta e scrupolosa guida degli istruttori Wellnext, si sono cimentati in una partita di

pallanuoto e hanno effettuato attività e giochi motori calibrati alle abilità e alla capacità di tutti e di ciascuno.

“All’interno di un campo da gioco, soprattutto negli sport di squadra – ha dichiarato il dirigente Macula, che ha fortemente caldeggiato l’evento – le differenze spariscono

e a vincere sono solo la condivisione, la collaborazione e il dialogo”.

L’evento “Sport per tutti”, che ha anche visto la presenza del sindaco di Sant’Agata Bruno Mancuso, è stato coordinato dalla referente all’inclusione dell’istituto “Marconi”, insegnante Patrizia Borgese, con il prezioso supporto e la collaborazione dei docenti di sostegno Rossana Calcò, Claudine Marotta, Donatella Micciulla, Antonino Saccone, Gabriella Salmeri , Gianluca Tortoretti, Angela Vicario e Walter Vitale.