“Petali nella pozzanghera” è il secondo libro di poesie di Donatella Manna

Sarà presentato domani, 9 dicembre 2023 alle ore 17:30, a Santa Lucia del Mela (ME) il secondo libro di poesie della Dott.ssa Donatella Manna, “Petali nella pozzanghera” (Libreria Editrice Urso), che arriva dopo il grande successo del primo libro di poesia “D come dono e come Destino”.

La Dott.ssa Donatella Manna è un volto noto di Antenna del Mediterraneo per la costante e proficua collaborazione con il programma “Momenti in TV” condotto e ideato da Francesco Anania.

L’Evento inserito nel calendario dei festeggiamenti del Santo Natale è patrocinato dall’Amministrazione Comunale.

La Dott.ssa ha voluto presentare il libro nella sua Santa Lucia del Mela, alla biblioteca comunale “Elvira Giorgianni Sellerio” luogo in cui la vede protagonista da diversi anni in diversi progetti culturali e sociali.



E’ prevista la presenza del Deputato Regionale e Sindaco di Santa Lucia del Mela Matteo Sciotto, della bravissima Valentina Di Salvo che ha curato la prefazione, del Presidente dell’Associazione Culturale “Teseo” di Milazzo e dell’artista Anna La Rosa, autrice delle immagini di copertina del libro.

Alla presentazione parteciperanno varie realtà luciesi come l’Associazione “Antiche Torri”, l’Associazione “Piccolo Teatro”, il baby Consiglio Comunale e la Consulta Giovanile.