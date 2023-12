San Filippo del Mela: Al via “Emozioniamoci leggendo, non solo letture, ma tutte le arti a confronto”

Interessante iniziativa realizzata alla Biblioteca Comunale di San Filippo del Mela e ideata dalla nota scrittrice e pittrice Anna La Rosa.

Evento sposato dall’amministrazione comunale di San Filippo del Mela con l’obbiettivo primario di radunare tutti gli scrittori, artisti e semplici amanti dell’arte e della cultura della città di Messina.

“Emozioniamoci leggendo, non solo letture, ma tutte le arti a confronto” è il titolo dato al salotto letterario che radunerà una volta al mese vari talenti senza età.

Nel primo incontro, moderato per l’occasione da Anna La Rosa, dopo i saluti dell’assessore Teresa Artale e di Anna Celi in qualità di responsabile della biblioteca comunale, gli artisti presenti hanno dialogato con il pubblico e letto vari brani dei propri libri e di libri famosi e per l’occasione i pittori e gli sculturi hanno messo in mostra le proprie opere.

Al primo appuntamento hanno partecipato: Giuseppe Messina di Barcellona Pozzo di Gotto, Giuseppe Carauddo di Pace del Mela, Lorenzo Porretta di Messina, Giovanni Gulletta di Torregrotta, Maria Crisafulli di San Filippo del Mela, Nino Andaloro di Cattafi, Enzo Ragno di San Filippo del Mela, Donatella Manna di Santa Lucia del Mela, Franco Alioto di Olivarella, Attilio Andriolo di Milazzo, Salvatore Cambria di Cattafi e Giuseppe Di Giovanni di Pace del Mela.