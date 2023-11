San Fratello, grande successo per la V edizione del “Martin Fest”

Bagno di folla a San Fratello per la quinta edizione del “Martin Fest”, manifestazione organizzata dall’amministrazione comunale, con il patrocinio dell’assessorato regionale al turismo. Vino novello, dolci tipici, ottimo cibo locale, diversi spettacoli musicali e artistici di alto livello, promozione dell’artigianato locale, sono stati il mix perfetto per l’enorme successo che ha riscosso, richiamando tantissime persone dai paesi limitrofi e non solo.

Il Sindaco, dott. Giuseppe Princiotta, dichiara: “Posso dire – senza timore di smentita – che questa edizione rappresenta la consacrazione del Martin Fest, che si eleva ad essere uno degli eventi più rappresentativi dell’hinterland di questo periodo. È meraviglioso vedere San Fratello cosi viva e attrattiva per i cittadini dei paesi limitrofi, e non solo. Ringrazio l’associazione Vulos, la pro loco, la mia squadra nonché tutti coloro che hanno partecipato, i commercianti e il maestro Antonio Versaci. Rivolgo infine uno speciale ringraziamento al Presidente del Consiglio Betty Morello e il Presidente della Vulos Claudia Giuffré in quanto sono testimone oculare del loro maniacale impegno, con cui abbiamo affrontato quotidianamente momenti di sano confronto, condividendo ogni passo, e non possiamo che essere soddisfatti del risultato ottenuto.”