A20 – Mezzo pesante si ribalta nei pressi della galleria Baldassare, a Naso. Lievemente ferito il conducente

Incidente stradale autonomo nella tarda mattinata di oggi sull’autostrada A20, nei pressi della galleria Baldassarre, tra gli svincoli di Brolo e Rocca di Capri Leone, nel territorio comunale di Naso, in direzione Palermo.

Dalle prime informazioni, per cause in corso di accertamento, a ribaltarsi sarebbe stato un mezzo pesante. Il conducente avrebbe riportato lievi ferite. Sul posto la Polstrada di Sant’Agata Militello per i rilievi del caso e per regolare il traffico. Viabilità rallentata e lunghe code sul tratto, dove si viaggia su una sola corsia, per consentire le operazioni di soccorso e rimozione di mezzo e detriti.