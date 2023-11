Ancora una vittoria nel campionato di Serie B Interregionale per la Infodrive Capo d’Orlando. Nella 9a giornata la squadra di coach Bolignano ha la meglio alla Infodrive Arena contro la Fortitudo Messina per 90-68 e rimane in testa alla classifica del girone con 16 punti. La Viola segue a quota 14, terza Ragusa a 12.