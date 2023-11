Militello Rosmarino: “Perchè non si attiva il servizio scuolabus?”

Per quale motivo è sospeso il servizio scuolabus a Militello Rosmarino? Gli scuolabus sono dotati di revisione ed assicurazione? Risulta vero che il motivo del mancato utilizzo degli scuolabus è perché non si riesce a reperire un’autista? Queste le domande che i consiglieri Teresa Frusteri e Letizia Passarello hanno rivolto in un’interrogazione al sindaco Calogero Lo Re.

Nella premessa del loro atto ispettivo, i due consiglieri hanno ricordato come quattro anni fa il signor Aurelio Tomasi Morgano donò uno scuolabus al comune, evidenziando inoltre come il comune sia in possesso di un altro scuolabus.

L’anno scolastico 2023/2024 è già da circa due mesi e questo disservizio sta creando notevoli disagi alle famiglie costrette a portare i propri figli a scuola.

Da qui l’oggetto dell’interrogazione: 1) Per quale motivo è sospeso il sevizio scuolabus.

2) Se agli scuolabus in dotazione del comune è stata fatta la revisione e l’assicurazione prevista dalla legge e infine 3) Se risulta vero che il motivo del mancato utilizzo degli scuolabus è perché non si riesce a reperire un’autista.