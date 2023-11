Milazzo: Arriva lo spettacolo con tante Miss e tanti bambini talentuosi

Tutte in passerella, sabato sera a Villa Cuciti di Milazzo, per la 4^ selezione interregionale di Miss Reginetta d’Italia, Miss Reginetta Over e per i talentuosi bambini di Talent Kids evento diviso in tre categorie: moda, canto e ballo.

Concorsi nazionali promossi dalla New Meta Event che vede nel suo Patron Alessio Forgetta una ricerca costante di nuove idee dando alla kermesse grande professionalità e serietà, grazie anche ad uno staff nazionale coordinato brillantemente da Debora Lo Russo e Giorgia Semprini.

Miss Reginetta d’Italia è diventato, da due anni, anche un docu reality, dal titolo Queen Mood, che racconta la vita delle Miss in tutti i suoi aspetti dando grande visibilità alle partecipanti in note televisioni nazionali.

Quella di sabato sera sarà una selezione all’insegna dello spettacolo con le aspiranti Miss che sfideranno la passerella in abito casual, elegante e costume davanti ad un numeroso pubblico e ad una giuria attenta e competente.

Non mancheranno i momenti di alta moda con lo stilista milazzese Fabrizio Solarino che presenterà le sue ultime creazioni e il momento sposa con abiti vintage che ci faranno ritornare per un momento nel passato. Le protagoniste dello spazio moda saranno: Romina, Gaia, Chiara, Elena, Rebecca e Gloria già finaliste regionali per la Sicilia Orientale del concorso Miss Reginetta d’Italia.

Tanti gli ospiti dalla cantante Gabriella Bisignano, una delle voci del gruppo Atmosfera Blu, all’ugola emergente Antonio Cannistrà, ma ci sarà anche la finalista regionale di Talent Kids, della sezione canto, Ambra Ilacqua.

Un evento assolutamente da non perdere, tra bellezza e spettacolo che non si farà mancare i momenti dance con lo straordinario DJ Piero e il momento dedicato agli autori e pittori vista la presenza di Donatella Manna e Anna La Rosa.

Le iscrizioni sono gratuite e ancora aperte al numero di cellulare 339 8254709 e la segretaria Nuccia Sottile aspetta di conoscere chi saranno le nuove protagoniste che illumineranno la passerella più ambita d’Italia.