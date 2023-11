San Salvatore di Fitalia – 700.000 per la manutenzione di tre torrenti, soddisfatto Pizzolante

Sono stati finanziati tre interventi dalla Presidenza della Regione Dipartimento Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia al Comune di San Salvatore di Fitalia per lavori di manutenzione straordinaria nell’alveo dei torrenti del Fitalia, per un importo totale di 700.000 euro.

Gli interventi mirano a ripristinare gli alvei che mancano di manutenzione da oltre 30 anni oltreché a salvaguardare le arterie di collegamento che porta a Galati Mamertino e i torrenti del Comune di San Salvatore di Fitalia e Tortorici.

L’Ufficio Tecnico del Comune, guidato dall’arch. Giuseppa Cavolo, ha individuato le modalità e le priorità di intervento, insieme all’amministrazione e ai funzionari dell’Autorità di Bacino, capeggiati dall’Ing. Santoro, che qui pubblicamente si ringrazia.

A seguito di gara, sono stati aggiudicati e consegnati i lavori per messa in sicurezza del torrente e smaltimento vegetazione alveo Fiumara – Longi “Paratore” in territorio di San Salvatore di Fitalia -ME, per la complessiva somma di € 259.808,46.

Alla consegna dei lavori hanno partecipato, oltre al Rup, arch. Cavolo, il Sindaco del Comune di San Salvatore di Fitalia, il Direttore dei Lavori, Ing. Calogero Barone, e la Presti s.r.l., rappresentata dall’amministratore unico, sig. Presti Rosario. Sui luoghi, era presente anche il sindaco Amadore per il Comune di Galati Mamertino che ha manifestato l’apprezzamento per un intervento che interessa anche la comunità galatese.

Nelle prossime settimane, il comune di San Salvatore procederà con le gare di appalto per i lotti successivi e, in particolare:

– € 176.868,03 per la messa in sicurezza del fiume e smaltimento vegetazione alveo Fiumara Tortorici – Bivio Due Fiumare in territorio di San Salvatore di Fitalia -ME;

– € 259.722,15 per la messa in sicurezza e smaltimento vegetazione alveo Fiumara denominata “Due Fiumare” in territorio di San Salvatore di Fitalia -ME.

“Un ringraziamento – spiega il sindaco Pizzolante – alle tante sollecitazioni arrivate dai cittadini e dagli amministratori dei Comuni limitrofi, e al decisivo impegno sia dell’On. Bernardette Grasso, sia dell’Autorità di bacino, che ci hanno consentito di lavorare in modo serrato insieme ai miei colleghi Sindaci della vallata del Fitalia, per ottenere questo grande risultato per il territorio.

In un contesto di cambiamento climatico, intervenire in opere a tutela del territorio lungo i torrenti e i fiumi diventa di primaria importanza per la tutela della pubblica incolumità.

Avanti così!”