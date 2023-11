Domani sciopero dei trasporti dalle 9.00 alle 13.00: i possibili effetti sugli orari dei treni

Domani è in programma lo sciopero generale proclamato dalle segreterie nazionali di Filt-Cgil e Uiltrasporti, per cui dalle 9.00 alle 13.00, forbice oraria dello sciopero, potrebbero esserci ripercussioni, seppur lievi, su Frecce, Intercity e Regionali di Trenitalia. Dallo sciopero è escluso il personale di Trenitalia del Piemonte.

Gli effetti sulla circolazione, in termini di cancellazioni, limitazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dello sciopero. I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato – è scritto sul sito di Trenitalia – arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un’ora dall’inizio dell’agitazione sindacale; trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale.

Per il trasporto regionale sono stati istituiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione (dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali).

Verificato l’orario dello sciopero, i pendolari che devono recarsi al lavoro con il treno – e sono molti di più rispetto agli anni passati, segno ineludibile della crisi economica, ma anche del miglioramento di alcune tratte ferroviarie, si pensi a come è più agevole raggiungere oggi rispetto al passato le stazioni di Messina e di Palermo, potrebbero – usiamo il condizionale – non subire alcun disagio, soprattutto se all’andata prendono il treno al mattino, ben prima delle 9.00 e per il ritorno dopo le 14.00.

In ogni caso, visti i precedenti, si ritiene utile avvalersi per maggiori informazioni, oltre che del personale laddove sia presente nelle stazioni, anche delle App che si riferiscono al trasporto ferroviario.