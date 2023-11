Arriva la settima vittoria stagionale in campionato per la Infodrive Capo D’Orlando sul campo del Cus Catania Basket 2003. I paladini ottengono il secondo successo in fila, dopo la sconfitta della settimana scorsa contro il Basket School Messina e si impongono nettamente a Catania per 64-91, nell’anticipo dell’8a giornata del campionato di Serie B Interregionale.