Gruppo Villa Pacis, l’impegno concreto sul territorio nelle due giornate dedicate alla salute e alla prevenzione il 28 e il 29 ottobre

Il Gruppo Villa Pacis, realtà consolidata da diversi anni sul territorio della provincia di Messina e promotore di diverse iniziative di sensibilizzazione legate al tema della prevenzione e all’impegno nel sociale, ha voluto dare il suo contributo concreto, anche quest’anno, con una nuova occasione dedicata alla salute, e in particolare al tema della prevenzione contro il tumore al seno.

La dott.ssa Patrizia Graziano e il dott. Nino Scimone, oncologi affermati e di consolidata esperienza, la prima Dirigente Medico presso l’Ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca (AG), e il secondo Dirigente del reparto di Oncologia Medica del Papardo di Messina, insieme alla dott.ssa Martina Musarra, specializzanda in Oncologia all’Università degli Studi di Messina, hanno effettuato screening gratuiti negli ambulatori di San Marco d’Alunzio, rendendosi disponibili ad effettuare ulteriori visite da svolgere, nelle settimane a seguire, anche nelle altre sedi del Gruppo Villa Pacis.

I nostri screening oncologici sono estremamente importanti nel campo della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori, perché permettono di individuare la presenza di eventuali anomalie e segni di malattie importanti nel corpo della persona – spiegano i Medici che hanno aderito alla campagna di sensibilizzazione>>

Anche la presenza di alcuni psicologi del team educativo-occupazionale del Gruppo Villa Pacis si è dimostrata efficace nel portare il proprio supporto e contributo professionale durante gli screening attraverso l’ascolto delle pazienti nel momento precedente la visita medica.

Presenti anche alcuni membri dell’AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue) insieme al Presidente dell’AVIS comunale di Capo d’Orlando, Pippo Parrino, che hanno voluto condividere questo progetto anche mediante la loro presenza, testimoniando l’importanza della donazione e degli obiettivi che più hanno a cuore: solidarietà, cittadinanza attiva e promozione di stili di vita sani e corretti.

E’ necessario lanciare il messaggio – spiega Nunziatina Miracula del Gruppo Villa Pacis – che la prevenzione è un’attività di fondamentale importanza per la salute dell’individuo; il prendersi cura di se stessi e cercare di stare bene deve diventare una regola di sana abitudine, per questo cerchiamo di impegnarci per sensibilizzare le persone nei confronti di un argomento così delicato, organizzando periodicamente iniziative rivolte al tema della salute.

Voglio ringraziare – conclude – Nunziatina Miracula tutti coloro che hanno aderito alla nostra campagna di prevenzione, i medici, gli psicologi, tutto il personale del Gruppo Villa Pacis, i membri dell’AVIS ma soprattutto le tante donne coraggiose, e attente, che hanno considerato questo momento come un tempo di cura importante da dedicare a se stesse e al proprio stato fisico e mentale, contribuendo, nel loro piccolo, a condividere e costruire una cultura della prevenzione sempre più forte e radicata. >>

Continuano da qui in avanti gli altri eventi dedicati al tema della salute e della prevenzione, sarà possibile seguire tutti gli aggiornamenti sul sito e sui canali social del Gruppo Villa Pacis.