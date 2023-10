Patti, si inaugura sabato 28 ottobre la sede del Comitato Tirreno-Nebrodi della Croce Rossa Italiana

Si terrà domani, sabato 28 ottobre, alle ore 10.30 la cerimonia di inaugurazione della nuova sede dellaCroce Rossa Italiana – Comitato Tirreno Nebrodi a Patti.

I nuovi locali, ubicati in piazza Stazione, accoglieranno la locale sezione della nota associazione di volontariato, che ha per scopo l’assistenza sanitaria e sociale, sia in tempo di pace che in contesti di conflitto.

L’associazione, posta sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica, fa parte, come noto, del Movimento Internazionale della Croce Rossa. Nelle sue azioni a livello internazionale si coordina con il Comitato Internazionale della Croce Rossa, nei Paesi in conflitto, e con la Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa per gli altri interventi.