Capo d’Orlando – La Festa della Madonna, la celebrazione più attesa. Domani alle 11 su AM la diretta della Messa Solenne dal Monte

Il momento più sentito dagli orlandini: quello in cui il sacro si mescola con il profano. La Festa della Madonna è certamente occasione per celebrare Maria Ss, ma anche per girovagare per Capo d’Orlando e fare acquisti nelle varie bancarelle poste in centro città.

Domani il momento più atteso: alle 11 la messa solenne dal Monte della Madonna, poi la processione della statua per le vie del paese, fino all’arrivo in chiesa. Il tutto sarà trasmesso in diretta dalla nostra emittente, con inizio dalle ore 11: si potrà seguire sia in Tv, che sulla nostra pagina Facebook.

Qui l’intervista al sindaco, Franco Ingrillì: https://youtu.be/tXaWcfGIz2E