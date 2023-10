Librizzi, tentato incendio a Sant’Opolo. Il legale dell’indagato “Stiamo valutando gli atti”

“La questione va affrontata con massima cautela e senza inutili allarmismi, ricordando che l’indagato è innocente sino a sentenza definitiva.” così l’avvocato Filippo Barbera del foro di Barcellona PG, legale di fiducia dell’operaio comunale di Librizzi, indagato per il tentato incendio dello scorso 17 settembre in contrada Sant’Opolo e a cui qusta mattina è stata notificata ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione di braccialetto elettronico, disposta dal GIP del Tribunale di Patti.

Una notizia che ha suscitato un certo clamore nel piccolo comune di Librizzi e giunta in una giornata particolare come quella di oggi, in cui le squadre di soccorso sono impegnate in diversi comuni del messinese per spegnere gli incendi divampati nel tardo pomeriggio di ieri o nel corso della notte scorsa.

L’avvocato Barbara, invitando alla cautela del caso, ha quindi aggiunto: “Allo stato stiamo valutando e studiano gli atti e ci riserviamo ogni valutazione all’esito.”

L’interrogatorio di garanzia, intanto, potrebbe essere fissato già per martedì o mercoledì della prossima settimana.