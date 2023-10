Tragedia a Castell’Umberto: incidente in campagna, muore un trentenne

Purtroppo non c’è stato nulla da fare per il 30enne vittima di un incidente questa mattina a Castell’Umberto. E’ accaduto intorno alle 10 in Contrada Santa Croce Surra: il ragazzo si trovava in campagna, non si sa ancora se per motivi personali o di lavoro, quando un ramo di un albero gli è caduto in testa, ferendolo gravemente.

Subito sono stati attivati i soccorsi: è giunta sul posto un’ambulanza del 118 che, viste le condizioni critiche del ragazzo, ha chiamato subito l’elisoccorso per un pronto intervento. Purtroppo l’elisoccorso, una volta giunto, non è servito alla causa. Il ragazzo ha smesso di respirare poco dopo. Una tragedia immane, su cui bisogna fare chiarezza. Sul posto gli agenti della Polizia Municipale di Castell’Umberto e i Carabinieri.