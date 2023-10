Nelle sei circoscrizioni di Messina diventa operativa la “Banca del Tempo”

Correva l’anno 1992 quando a Parma nasceva la Banca del Tempo; cinque anni dopo ad Alì Terme, Nina Di Nuzzo dava vita alla prima Banca del Tempo in Sicilia: oggi, anche il Comune di Messina ha deciso di renderla operativa nelle sei circoscrizioni. Non si deposita denaro, non ci si scambiano azioni né, si fanno investimenti a medio e lungo termine, l’unica cosa che si “commercializza” è il tempo.

Le ore e le competenze che ciascuno mette a disposizione verranno utilizzate da chi ne ha veramente bisogno. Nella Banca del Tempo tutto funziona in rete, uno scambio continuo che arricchisce chi dona e chi riceve infatti, non si utilizza un vecchio detto latino “do ut des” perché il dono è disinteressato e non lo si fa per avere in cambio qualcosa. Non ci sono né divisioni di classe né economiche, tutti sono uguali e le loro professionalità riusciranno a fornire un servizio specifico.

Presentata stamani l’iniziativa voluta dal Comune di Messina, gli sportelli informativi saranno attivi presso le sei circoscrizioni. Insieme al sindaco Basile, l’assessora Liana Cannata con i due colleghi Minutoli e Currò; hanno anche partecipato presidenti e consiglieri delle circoscrizioni, la presidente dell’unica banca del tempo operativa in città “Zancle Solidale”, Marta Liotta e l’antesignana della BdT in Sicilia Nina Di Nuzzo.

Il Sindaco Basile ha voluto “sottolineare la grande rilevanza sociale dell’iniziativa e il bisogno di attuare il decentramento offrendo alle sei circoscrizioni, un servizio che aumenta il collegamento ed i rapporti con i cittadini”. Liana Cannata ha sottolineato “il ruolo della Banca del Tempo dove il denaro non ha alcun valore ma i “saperi” rivestono un interesse notevole”.

Grazie alla Banca del Tempo, ha sottolineato la Cannata, “si accentua il concetto di comunità e di scambio solidale; potranno recarsi nelle sedi delle sei circoscrizioni per fruire di momenti di socializzazione, scambiare idee e competenze”. Massimiliano Minutoli ha voluto sottolineare che “uno degli obiettivi dell’amministrazione è quello di creare una rete di persone che si scambiano conoscenze anche più semplici, utilizzate nel corso della vita quotidiana, incrementando la convivenza e la partecipazione attiva nella gestione anche della “res publica”.

L’assessore Currò ha voluto parlare “di come questo servizio consenta a tante famiglie di sentirsi parte attiva della comunità rafforzando le relazioni per dare vita ad una vera coesione sociale”. Marta Liotta la presidente di “Zanche Solidale” ha espresso “parole di ringraziamento per l’amministrazione comunale che ha voluto condividere un concetto ed un modo di fare solidale, per raggiungere tutti i cittadini messinesi, impegnando le sei municipalità”.

L’elemento fondamentale che contraddistingue l’attività della Banca del Tempo ha sottolineato la Liotta, “è reciprocità”. Tutti gli aderenti alla Banca, ha concluso la Liotta, “hanno come unità di misura il tempo, tutti sono alla pari e sullo stesso piano danno e ricevono utilizzando il tempo, come moneta di scambio”.

Gli sportelli saranno operativi nelle circoscrizioni secondo il seguente calendario:

V Circoscrizione – lunedì 16 ottobre – dalle 15 alle 16.30;

VI Circoscrizione – mercoledì 25 ottobre – dalle 8.45 alle 10.15;

I Circoscrizione – venerdì 27 ottobre – dalle 9 alle 10.30;

II Circoscrizione – venerdì 27ottobre – dalle 11 alle 12.30;

IV Circoscrizione – venerdì 10 novembre – dalle 9 alle 10.30;

III Circoscrizione – venerdì 10 novembre – dalle 11 alle 12.30;

V Circoscrizione – lunedì 13 novembre – dalle 15 alle 16.30;

VI Circoscrizione – mercoledì 22 novembre – dalle 8.45 alle 10.15;

I Circoscrizione – venerdì 24 novembre – dalle 9 alle 10.30;

II Circoscrizione – venerdì 24 novembre – dalle 11 alle 12.30.

Salvo Saccà