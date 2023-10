Miss Reginetta d’Italia: Corso di portamento e selezioni tra fine ottobre e novembre

Aspettando i prossimi appuntamenti di Talent Kids, Miss Reginetta d’Italia e Miss Reginetta Over, l’Arf spettacoli ha promosso i concorsi al Centro Commerciale Milazzo, con due giorni dedicati all’iscrizione delle nuove partecipanti e al contest fotografico “Scatto Vincente” dove tutti hanno potuto posare per una foto realizzata da Giovanni Lombardo.

Video, foto, mini sfilate e tanto divertimento per coinvolgere più persone possibili, uomini, donne, bambini e intere famiglie, che per un giorno sono stati i grandi protagonisti.

Il tutto come preludio al “Corso di alta formazione” con il faschion coach calabrese Alfredo Bruno che il 29 ottobre, nella sede dell’AIPD di Milazzo, spiegherà le tecniche di portamento, fotografia e lavorerà sul motivare le nuove Miss che a novembre saranno impegnate nelle selezioni nei giorni di sabato 18 e domenica 26, la prima nell’accogliente Villa Cuciti di Milazzo e la seconda al Centro Commerciale Maregrosso di Messina.

Due appuntamenti da non perdere tra moda e spettacolo con tanti ospiti che faranno da cornice agli eventi.

Saranno presenti il vincitore di Sanremo Junior Davide Patti, la vincitrice di Italia Si su Rai 1 Chiara Rizzo, il finalista nazionale di Rumore Bin Festival Antonio Cannistrà, il cantante messinese Antonello Bertuccelli e tanti altri artisti siciliani.

Per la moda sarà presente lo stilista emergente Giovanni Gaetani che presenterà parte della sua nuova collezione.

Selezioni che serviranno per eleggere altre finaliste regionali e per vivere ancora una volta grandi emozioni grazie alla New Meta Event del Patron Alessio Forgetta che ha comunicato i nuovi appuntamenti: dal 30 ottobre al 1 novembre 2023 a Rimini si effettueranno vari shooting per gli sponsor e le foto del calendario 2024.

il 31 ottobre presso il locale Frontemare di Rimini si svolgerà il “Grangalà delle Miss”.

A dicembre a Milano ci sarà presentazione del calendario 2024 con realizzazione di alcuni shooting fotografici.

Dal 29 al 30 marzo 2024 a Rimini altri shooting fotografici con le miss.

Dal 25 al 28 aprile 2024 a Riccione ritorna la finale del concorso dedicato ai bambini talentuosi Talent kids

Mentre dal 24 al 26 maggio 2024 a Riccione si svolgerà “RICCIONE FASHION WEEK” con cena di gala e vari eventi moda con protagoniste le Miss Reginette d’Italia e Over.

Per qualsiasi tipo di informazioni basta chiamare il 339 82 54 709.