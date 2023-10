Tutto pronto per la V edizione del Messina Street Food Fest in Piazza Cairoli dal 12 al 15 ottobre

La V edizione del Messina Street Food Fest si presenta con un carico di novità tutte da “gustare”. La manifestazione arriverà a Piazza Caroli, con il tradizionale food village, da giovedì 12 a domenica 15 ottobre e promette di stupire e coinvolgere il vastissimo pubblico che negli anni l’ha consacrata come kermesse regina in Sicilia tra quelle dedicate al cibo di strada. Tra le novità di quest’anno la presenza ai fornelli degli amati show cooking solidali, del popolarissimo chef e uomo di spettacolo Andy Luotto nella giornata inaugurale del 12 ottobre. Sempre giovedì 12, sul palco allestito in piazza si esibirà il cantante messinese Delvento, reduce dal successo alle audition di X Factor.

Tra le novità della V edizione un ampliamento dell’offerta, con il record di casette del food: saranno 54, numero che supera l’edizione 2023, ma che è anche il record assoluto da quando esiste la manifestazione. Le specialità di cibo da strada proposte spazieranno dai grandi classici della gastronomia messinese, al ritorno di specialità nazionali molto apprezzate nelle prime edizioni, come le bombette pugliesi e il panino con il lampredotto toscano, a tante new entry accuratamente selezionate tra le centinaia di proposte arrivate. Per agevolare la fruizione da parte del pubblico, l’organizzazione ha siglato un accordo con la piattaforma di food delivery My Lillo inaugurando l’iniziativa “Il Messina Street Food Fest a casa tua”.

I token per poter gustare le specialità di Piazza Cairoli potranno essere acquistati anche online in un’apposita sezione di My Lillo, sia in prevendita che nel corso dell’evento, inoltre si potranno ordinare fino a 10 specialità selezionate e riceverle direttamente a domicilio sempre attraverso la piattaforma. C’è tanta attesa per gli show cooking a scopo benefico del Messina Street Fish.

Saranno 9 i protagonisti dei live. Oltre ad Andy Luotto si esibiranno ai fornelli due chef stellati, Giuseppe Raciti, ristorante Zash di Riposto e Nino Ferreri, ristorante Limu di Bagheria, altre grandi firme della ristorazione, talenti emergenti e nomi anche legati al mondo della pizza, negli ultimi tempi sempre più sotto i riflettori grazie ai riconoscimenti assegnati dal “Gambero Rosso”. Il tema è la valorizzazione del pesce locale. Il ricavato sarà devoluto ad associazioni ed enti del Terzo Settore che operano sul territorio messinese, tra cui il C.I.R.S. Casa Famiglia ETS e la Mensa di Sant’Antonio.