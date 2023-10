Palermo, azzerate tre piazze di spaccio allo Sperone. Indagate 36 persone, per 18 scatta misura cautelare

Un’inchiesta della Procura di Palermo per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti che vede 36 indagati a vario titolo, di cui 18 sono stati raggiunti all’alba di oggi da un’ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale del capoluogo. 15 sono finiti in carcere, per altri 3 sono stati disposti obblighi di dimora e presentazione alla polizia giudiziaria.

Nel mirino degli inquirenti i traffici illeciti allo Sperone, quartiere popolare di Palermo, già teatro di altre operazioni antidroga delle forze dell’ordine, dove le indagini, condotte da giugno a settembre del 2021 dai carabinieri delle Stazioni di Acqua dei Corsari e di Brancaccio, hanno svelato l’esistenza di tre piazze di spaccio.

I militari dell’arma, hanno ricostruito un sistema in cui, gli indagati, protetti da vedette, avrebbero smerciato al dettaglio hashish, cocaina, crack e marijuana, avvalendosi di pusher, talvolta anche minorenni, anche nei pressi di scuole del quartiere. Gli inquirenti hanno ricostruito il modus operandi degli spacciatori che, con compiti ben definiti, si sarebbero occupati dell’approvvigionamento dello stupefacente, dell’occultamento della droga, delle cessioni al dettaglio e della raccolta dei proventi dello spaccio. Le piazze di spaccio sarebbero state operative tutto il giorno, con più spacciatori – anche minorenni – che si avvicendavano organizzandosi su turni, generando, secondo le stime degli investigatori, un volume di affari di circa 5000 euro al giorno. Numeri preoccupanti, quelli indicati dalla Procura Palermitana, che avrebbe monitorato oltre 9 mila cessioni di droga, con la segnalazione di oltre 150 persone -provenienti dal territorio dell’intera provincia – alla competente Prefettura quali assuntori di stupefacenti. Nell’ambito dell’indagine 3 persone sono state arrestate in flagranza di reato e altre 6 denunciate, mentre è stato sequestrato oltre 1,5 kg. di sostanze stupefacenti, tra cocaina, crack, hashish e marijuana.