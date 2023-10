Torregrotta – Partita la terza edizione di “Regala un giocattolo, regala un sorriso”

Anche per il 2023 torna a Torregrotta l’iniziativa benefica “Regala un giocattolo, regala un sorriso”, giunta alla terza edizione.

Quest’anno la raccolta dei giocattoli avrà un’altra veste. Sarà organizzata dall’associazione “Acapulco”, per iniziativa dei fratelli Ilacqua. Da qualche mese, infatti, Dario Ilacqua è presidente di questa nuova realtà associativa, insieme alla sorella Dalila ad oggi socia sostenitrice.

Come lo scorso anno, saranno organizzati più punti di raccolta in tutta la provincia di Messina.

Molte attività commerciali parteciperanno mettendo a disposizione un piccolo spazio per “parcheggiare” i doni per i bimbi, in attesa di essere consegnati.

Molte attività che hanno aderito lo scorso anno rinnoveranno l’impegno.

Motivo di grande orgoglio per i fratelli Ilacqua, che scrivono: “Abbiamo conosciuto persone fantastiche che si sono spese per questa iniziativa e non li ringrazieremo mai abbastanza per il risultato ottenuto l’anno scorso, quando abbiamo raccolto circa 800 giocattoli donati ai bimbi ricoverati negli ospedali, nei centri di accoglienza e case-famiglia”.

Chiunque voglia aderire, mettendo a disposizione una piccola area all’interno del proprio negozio può contattare i contatti riportati in locandina .

Angela Serena Lo Conti