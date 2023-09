“Abitudini”: Andrea Crimi si ispira a James Blunt, lacrime vere nel suo nuovo videoclip intriso di emozioni

Emozioni palpabili e sguardi colmi di romanticismo e complicità racchiusi nel nuovo Video Ufficiale dell’artista Radio Italia Andrea Crimi, intitolato “Abitudini”.

Un brano che ha riscosso parecchia curiosità dal pubblico di Instagram che ne legge già l’autenticità tra i frames veloci di un’anteprima su @andreacrimimusic: QUI per vederla.

A vestire i panni della co protagonista, l’attrice/modella torinese Ramona Marrara, nel suo ruolo intenso, concreto e fiabesco allo stesso tempo, grandi occhi verdi che fanno riflettere e sognare un futuro insieme o almeno come fa intuire il testo, quello che sarebbe stato se la storia non si fosse conclusa!

Ciò nonostante in entrambi traspare una grande complicità, un vero e proprio ping pong di sguardi molto incisivi in chi si lascia cullare dalle emozioni, non è da escludere che tra i due non ci sia del tenero fuori dal Set.

Quel che è certo invece è che dai numerosi commenti Instagram si carpisce l’emozione di chi si è rivisto negli occhi lucidi, bagnati di lacrime di Andrea, catturati in diverse scene flash del videoclip e non può che coglierne spontaneità ed autenticità, la stessa che ritroviamo in “Monsters” di James Blunt, (spesso e volentieri citato da Crimi in molteplici interviste come punto di riferimento più grande di sempre).

Andrea ci racconta: “Ho proprio cercato quell’emozione, non dico sia avvenuto di proposito perché di certo non sono un attore, ma mentirei se dicessi che è avvenuto senza che lo volessi, ho semplicemente permesso alle lacrime di attraversarmi in alcuni momenti forti del ritornello, mi sono immedesimato molto, per poi lasciarmi andare, in seguito visionando il tutto ho deciso di lasciare quelle parti affinché si potesse percepire anche in video oltre alla sola musica, una grande voglia di darsi al pubblico al 100%, senza filtri.”

Tra i consensi dei fans, l’amica cantautrice Laura Bono appare in cima ai commenti, reduce dal featuring che li vedeva legati in “Ci vediamo lunedì”, attualmente impegnata nel suo tour.

“Abitudini” sarà distribuito sui digital store il 20 ottobre dalla nota etichetta milanese “Artist First”, che ad oggi conta oltre 120 dischi d’oro, 70 dischi di platino e un disco di diamante. Il Video Ufficiale di “Abitudini” approderà sin da venerdì 29 settembre su YouTube.