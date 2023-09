Brolo & Ficarra – Tra venerdì e sabato una due giorni dedicata al gusto, allo spettacolo, ai sapori

La pioggia non ha frenato nè entusiasmi nè voglia di lavorare per creare nuove aspettative per la promozione del territorio e dei suoi prodotti. Il 23 settembre scorso, a Brolo era stato rinviata la “festa in piazza con sapori, cabaret e gusti di sicilia” a causa del maltempo, anche se l’incontro, nel salotto della sala Rita Atria, era stato propositivo, pieno di operatori commerciali che si sono incontrati con i buyers internazionali alla presenza dell’assessore regionale all’agricoltura l’onorevole Luca Sammartino.

Ora tutto si ripropone e venerdì 29 settembre in piazza Annunziatella l’appuntamento è fissato per le ore 18,00 quando verrà inaugurato quest’expo dedicato al gusto, alla commercializzazione dei prodotti del territorio ed allo spettacolo. E l’appuntamento si rinnoverà il giorno dopo, a Ficarra, quando nel nuovo piazzale Logge la festa riproporrà i suoi “tesori”.

Tra tradizione e internazionalizzazione nasce l’idea progettuale che è alla base dell’evento “Le vie dei Lancia – Terre dei Sapori”

Il programma

A Brolo venerdì 29 settembre in piazza Annunziatella

Ore 18.00. Inaugurazione e Apertura stand.

Ore 18.30\19.30. Degustazioni presso stand enogastronomici.

Ore 19.00. Apertura Area Food a cura degli operatori brolesi

Ore 19.00. Show cooking a cura dello chef Tindaro Ricciardo\Bistrot Murauto.

Ore 20.00. Show cooking cura dell’Istituto “F.P. Merendino”- Istituto Professionale Alberghiero di Brolo.

Ore 21.30. Turè Muschio e la sua band in concerto.

A Ficarra il 30 settembre

Nell’area del nuovo parcheggio Logge.

Ore 18.00. Apertura stand.

Ore 18.30\19.30. Degustazioni presso stand.

Ore 18.30. Incontri con buyers.

Ore 19.00. Apertura Area Food curata dagli operatori della filiera “Ficarra 4.zero” e dagli imprenditori ficarresi.

Ore 19.00. Show cooking a cura dello chef Tindaro Ricciardo\Bistrot Murauto.

Ore 20.00. Show cooking a cura dell’Istituto “F.P. Merendino” Istituto Professionale Alberghiero di Brolo.

Ore 21.30. Spettacolo Musicale: Antonio Smiriglia con il suo ultimo lavoro “Amanti, Santi e Naviganti”. Aprirà il concerto con Aura Mannelli