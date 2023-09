Adesione forzata a “Messinacque”, il sindaco di Librizzi Renato Di Blasi ha presentato ricorso al Tar

Si discuterà davanti al Tar di Catania la questione collegata alle delibere adottate dai commissari regionali, per aderire alla società pubblico-privata “Messinacque”. Sono numerosi i sindaci della provincia di Messina che non intendono sottostare alla costituzione forzata di chi dovrà gestire il servizio idrico integrato.

Il ricorso al Tar arriva mentre i commissari regionali vanno avanti spediti nell’iter avviato ed è già stata inoltrata ai comuni la prima richiesta di aumento ed adeguamento delle tariffe per l’anno in corso e bandita la gara per l’individuazione del partner privato.

I sindaci non sono fermati al ricorso al Tar, ma stanno approntando una strategia alternativa per alimentare un confronto costruttivo per una veloce e bonaria risoluzione della questione.

Per il sindaco di Librizzi Renato Di Blasi la vicenda dell’Ati idrico di Messina è d’importanza fondamentale per i cittadini e poiché si è registrata scarsa attenzione riservata alle proposte di dialogo costruttivo proposte dai sindaci, si è deciso di impugnare le delibere commissariali, poiché sussistono diversi profili di illegittimità nell’iter procedurale seguito e negli atti emanati.

Nell’impossibilità di proporre un ricorso unico, poichè gli atti da impugnare sono diversi, così come diversi sono i termini per le notifiche di legge, il comune di Librizzi ha già affidato incarico ad un legale, l’avvocato Mariella Sciammetta e notificato il ricorso per la sospensiva e l’annullamento della delibera commissariale.

Anche i comuni di Patti, San Piero Patti, Montagnareale, Montalbano Elicona e Falcone stanno mettendo a punto anch’essi l’impugnativa giurisdizionale; il presidente del consorzio “Tindari Nebrodi” di Patti Vincenzo Princiotta, ente dove Di Blasi è presidente dell’assemblea consortile, ha offerto collaborazione tecnico-giuridica e logistica.

Movimenti, cittadini ed associazioni e i Clubs Lions sono impegnati a dare il loro contributo anche per la diffusione del tema della gestione dell’acqua, preoccupati delle conseguenze relative alla qualità, tempestività ed economicità del servizio.