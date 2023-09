Dai roghi alla pioggia, non c’è tregua. Allagamenti a Sant’Agata e Torrenova

Quella che sembrava una benedizione, si è trasformata in poco tempo in disagio.

Dopo i roghi di ieri. oggi è stata la pioggia battente di questo pomeriggio a causare problemi, con allagamenti a Torrenova, in via Mazzini e in via Cosenz a Sant’Agata di Militello, nei pressi degli uffici del comando di polizia locale.

In via precauzionale è stata chiusa temporalmente al transito via Ragusa, nel tratto del sottopasso ferroviario. Qui un’auto è rimasta in panne, impantanata.

Disagi anche sul versante a mare del lungomare, allagato in più punti.

Segnalato allagamenti anche a Rocca di Capri Leone.