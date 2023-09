Brolo – Rinviato al prossimo venerdì “Le Vie dei Lancia – Terra dei Sapori”

Il cattivo tempo incombente ha suggerito la variazione del programma di questa due giorni dedicata al gusto, ai sapori ed all’internazionalizzazione dei prodotti dei nebrodi.

Domani un incontro tecnico alla sala “Rita Atria” di Brolo tra politici, sindaci, operatori del settore e buyers per fare il punto sulla situazione. Parteciperà anche l’assessore alla politiche agricole e della pesca mediterranea, il vicepresidente della Regione l’onorevole Luca Sammartino.

La festa di piazza è semplicemente rinviata dice l’onorevole Giuseppe Laccoto, sindaco di Brolo, che ha preso la sofferta decisione di riprogrammare l’evento, stante le pessime previsioni meteo. Una decisone presa in mattinata, sentiti i partners, gli allestitori, i partecipanti all’evento di pari accordo con il sindaco di Ficarra, Basilio Ridolfo.

La rimodulazione del programma che animerà Brolo e Ficarra con un expo dedicato al gusto, alla commercializzazione dei prodotti del territorio ed allo spettacolo si terrà quindi venerdì 29 settembre a Brolo e sabato 30 settembre a Ficarra con le stesse modalità programmate.

un incontro tecnico domani

Domani a Brolo intanto si incontreranno ugualmente gli operatori commerciali locali per avviare nuovi punti di contatto e confronto.

Alle 18,00 infatti alla sala Rita Atria ci sarà un incontro tecnico tra i buyers e gli operatori commerciali, ma anche una serie di interventi politici, di programmazione, di pianificazione, di nuove progettazioni con la partecipazione di sindaci, operatori commerciali e dell’onorevole Luca Sammartino.

A fare gli onori di casa il sindaco di Brolo, Giuseppe Laccoto e quello di Ficarra, Basilio Ridolfo.

Il progetto.

E’ quello voluto dall’unione dei comuni “Terre del Lancia, Brolo, Ficarra”, si fonda sulla convinzione che è proprio l’unione, il gruppo, ad essere vincente e ad avere una caratteristica in più rispetto agli altri, non più il campanilismo tra due o più, ma la connessione di elementi vincenti. Con “Le vie dei Lancia – Terre dei Sapori”: La Sicilia celebra molto di più delle sue eccellenze enogastronomiche in un evento unicoL’iniziativa nasce con l’idea di valorizzare le tradizioni locali e l’evento “Le vie dei Lancia – Terre dei Sapori” vuole unire ancor più i comuni di Brolo e Ficarra già vicini, da secoli, per storia, religiosità e tradizioni. L’obiettivo di questa iniziativa è far conoscere al pubblico internazionale, favorendone la commercializzazione, le eccellenze enogastronomiche di queste terre, evidenziando l’importanza dell’unione tra territori.

la manifestazione è patrocinata dall’assessorato regionale dell’agricoltura

Il Comune di Brolo e quello di Ficarra hanno deciso di presentare insieme le loro eccellenze agricole e agroalimentari, le filiere ea kmzero, ma anche quella sana imprenditorialità che favorisce sviluppo e occupazione, creando un evento che possa valorizzare entrambi i territori. Questa iniziativa si basa sulla filosofia imprenditoriale, sulle tecniche e sull’innovazione utilizzate nella produzione di cibo di alta qualità in Sicilia, che da sempre è considerata “la terra dei Sapori”.

A Ficarra si punterà molto sull’olio extravergine d’oliva minuta. Questo prodotto sarà il protagonista indiscusso, insieme agli agrumi, che sono tra i prodotti più rinomati della regione. Per l’olio, si tratta di una cultivar antica e rara che cresce sui monti Nebrodi, producendo un olio dal sapore fruttato e delicato. L’evento offrirà anche la possibilità di degustare conserve, marmellate e liquori a base di agrumi, miele e salumi e tanto altro. Tutto rigorosamente prodotto con materie prime non trattate.

A Brolo, invece, l’attenzione sarà rivolta oltre agli agrumi, ai dolci e ai salumi. Questa località vanta aziende agricole che lavorano in biologico e seguono antiche tradizioni nella produzione di cibo di alta qualità. L’evento rappresenterà un’opportunità per queste aziende di far conoscere i loro prodotti non solo ai visitatori locali ma anche a un pubblico internazionale Infatti saranno presenti buyers internazionali disponibili a offrire nuove vetrine verso i mercati del centro e del nord europa.

info: Ufficio turistico Brolo 0941561224 – Ufficio Turistico Ficarra: 0941 582604