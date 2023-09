Calcio serie D: domani Nuova Igea Virtus-San Luca e Akragas-Città di Sant’Agata

Primo turno infrasettimanale in serie D, in campo domani per la terza giornata del girone I. Calcio d’inizio delle partite alle ore 15 con cinque posticipi: alle ore 16 Canicattì-Licata e Nuova Igea Virtus-San Luca, alle ore 16.30 Akragas-S.Agata.

Nel girone I turno di riposo per l’Acireale, è stato rinviato a data da destinarsi il derby calabrese La Fenice Amaranto-Fc Lamezia.

Queste tutte le partite del girone I con le designazioni arbitrali: Akragas-S.Agata (Toro di Catania), Canicatti-Licata (Saccà di Messina), Castrovillari-Trapani (Acquafredda di Molfetta), Locri-Portici (Tropiano di Bari), Nuova Igea Virtus-San Luca (Ferrara di Roma 2), Afragolese-Gioiese (Marchetti di L’Aquila), Sancataldese-Siracusa (Santinelli di Bergamo), Vibonese-Ragusa (Palma di Napoli).