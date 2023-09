Brolo – Il sogno di Anna Rita Piazza: creare una “sala comune” nelle scuole italiane – VIDEO

Anna Rita Piazza è una studentessa in scienze della formazione primaria. Nata a Brolo, 23 anni, ha da tempo le idee chiare.

Anna ha un sogno, che cerca di concretizzare attraverso la tesi di laurea: costruire un ambiente che risponda all’idea di “scuola come casa” in una scuola della periferia di Palermo, incrementando il benessere di docenti e alunni.

Un progetto che si ispira alle “common hall” di Still I Rise, una ONG che apre scuole internazionali e di emergenza nelle zone più svantaggiate del mondo, garantendo il diritto all’istruzione ai bambini più vulnerabili.

Anna sogna di diffondere questa nuova visione nelle scuole italiane e per farlo ha bisogno dell’aiuto di tutti. Per rendere possibile il progetto servono infatti mobili, tappeti e materiali d’arredo. Per questo su GoFundMe è partita una raccolta fondi che ha già ricevuto grandi consensi.

Qui il link per contribuire. https://www.gofundme.com/f/creazione-di-una-common-hall-in-una-scuola?member=29235819&sharetype=teams&utm_campaign=p_na+share-sheet&utm_medium=copy_link&utm_source=customer