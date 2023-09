Fondachelli Fantina: i colori dei murales per la piscina

L’associazione “ALL TOGETHER” turismo & eventi omaggia alla piscina comunale di Fondachelli Fantina con un murales, in occasione del Grest 2023, in piena sinergia tra i bambini del grest e l’artista Teresa Scuderi, nella circostanza che la piscina è stata affidata al Green Bar in questa stagione estiva.

Si tratta di un’idea di Antonio Scuderi, un ragazzo esplosivo e pieno di iniziative che cerca di rendere viva questa piccola comunità, cosi come testimonia anche Teresa Scuderi ai nostri Microfoni: “Antonio ama profondamente il suo paese e volesse che non ci sia immigrazione per lavoro”. Il servizio di Serena Lo Conti.