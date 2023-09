Castroreale – Completati i lavori delle Aree fitness, finanziate con i fondi Pnrr “Sport e inclusione sociale”

Sono stati completati i lavori per la realizzazione di due nuove aree fitness a Castoreale e Bafia che saranno fruibili nel giro di qualche giorno: finanziate con i fondi Pnrr “Sport e inclusione sociale”, nelle seguenti location:

– Piazzetta Gaetano Scirea;

-Cortile scuola – oratorio via Canale – Bafia

Prossimamente ciascuna attrezzatura sara’ dotata di precise istruzioni per l’utilizzo.

L’obiettivo di tale progetto hanno lo scopo di valorizzare e migliorare le aree verdi già esistenti sul territorio, rendendo più sicuri e accoglienti gli spazi attrezzati, così da favorirne una migliore e più funzionale fruibilità da parte di un maggior numero e tipologia di utenti, adulti e bambini, anche in un’ottica di inclusione e di aggregazione.

Con l’allestimento di specifici spazi attrezzati per lo sport e l’attività motoria si ampliano, infatti, le opportunità per tutti coloro che utilizzano i parchi e le aree verdi per correre, camminare e praticare attività motoria che diventano, così, sempre più palestre a cielo aperto. Le aree fitness nei parchi aiutano a creare e a promuovere salute e benessere, per sani e corretti stili di vita.

Angela Serena Lo Conti