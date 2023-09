Librizzi – Al via i lavori per la ristrutturazione del quartiere “Matrice” nel Centro Storico

Lunedì 4 settembre, a Librizzi, hanno avuto inizio i lavori presso il Centro Storico del Paese. Lo scrive l’amministrazione comunale in un comunicato: “Un altro obiettivo è stato raggiunto, tenendo fede al programma elettorale.”, si legge nella nota.

Il progetto, finanziato per un importo pari ad € 1.050.000,00, è finalmente arrivato all’esecuzione ed ha ad oggetto vari interventi destinati alla messa in sicurezza e rifacimento di un altro quartiere importante del nostro Centro Storico, ovvero “la Matrice”.

In particolare i lavori riguarderanno:

– il rifacimento della piazza antistante (e aree circostanti) la Chiesa Matrice;

– la regimentazione e smaltimento delle acque;

– ristrutturazione e messa in sicurezza della vecchia scuola dell’infanzia;

– efficientamento energetico

– creazione di parcheggio autoveicoli per disabili ed abbattimento barriere architettoniche.

L’intervento più importante e complesso sarà quello relativo al recupero della vecchia scuola dell’infanzia, infatti, lo stabile, inagibile dal 14.02.2009 (Ord. Sind. n.6/09), sarà recuperato attraverso preventive tecniche di ingegneria in linea con la normativa sismica vigente, per la messa in sicurezza ed il consolidamento dell’area.

La struttura esterna sarà ristrutturata ma rimarrà invariata, mentre saranno rimodulati gli spazi interni, in particolare con interventi di demolizione e rifacimento del solaio.

Inoltre, nell’ottica dell’inclusione e dell’abbattimento delle barriere architettoniche, verrà realizzato un ascensore con struttura portante in pietrame e vetro infrangibile con telaio in ferro. Questa soluzione permetterà di non turbare l’impatto architettonico del nostro centro e, al contempo, consentirà a tutti di poter godere della nuova struttura polifunzionale destinata a attività culturali, ludiche, convegni, auditorium.

Si ottimizzerà l’accesso alla piazzetta Matrice, l’impianto di illuminazione pubblica e si interverrà anche sulla pavimentazione, inoltre, sarà pure collocato un Totem informativo-turistico.

Infine, si interverrà anche sullo spiazzo retrostante la Matrice, che ospiterà da un lato un impianto fotovoltaico che alimenterà sia l’illuminazione dei percorsi esterni sia l’impianto elettrico del nuovo locale polifunzionale, mentre dall’altro verrà rifatta la pavimentazione.

“Verrà così restituito ai cittadini un locale che ha custodito l’infanzia di molti abitanti del nostro Paese, pronto a rivivere per poter regalare nuove esperienze aggregative, in un contesto, la nostra Matrice, che godrà di interventi mirati a dare il giusto lustro al cuore del nostro Paese, mantenendone invariate le caratteristiche fondamentali.”