Furnari sconvolta per la morte del piccolo Mohamed, vittima del terremoto in Marocco

Il tragico terremoto di magnitudo 7.0 che ha colpito il Marocco nella giornata di ieri, causando oltre mille vittime (ma il numero è in costante aumento), tocca da vicino anche la Sicilia.

Furnari piange la scomparsa del piccolo Mohamed, 14 anni: era andato in Marocco, insieme a tutta la famiglia, per andare a trovare i nonni, come ogni estate.

La famiglia è residente da anni nella cittadina tirrenica, molto conosciuta nella numerosa comunità marocchina di Furnari e ogni anno tornavano nel paese d’origine per trascorrere qualche settimana di vacanza.

Oggi purtroppo la tragica notizia. Mohamed ha perso la vita, mentre la madre si trova ricoverata in ospedale. Incolumi il padre e i fratelli.

Arrivato il commento del sindaco di Furnari Felice Germanò: “Stamattina la nostra comunità ha appreso una tragica notizia, che non avrebbe mai voluto sentire. Con immenso dolore, vogliamo dire alla famiglia del piccolo Mohamed che le siamo vicini per la sua tristissima e prematura scomparsa, e preghiamo con tutte le nostre forze affinché la sua mamma possa al più presto rimettersi ed uscire dall’ospedale.”

Una notizia tragica, che ha sconvolto tutta la cittadinanza.