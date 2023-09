Sicilia – Violenza sessuale e atti osceni con minori, un arresto a Caltanissetta

Ancora un caso di violenza sessuale in Sicilia. Un uomo è stato arrestato dagli agenti della squadra Mobile di Caltanissetta con l’accusa di violenza sessuale e atti osceni in presenza di minori.

Il provvedimento è stato emesso dal Gip, su richiesta della Procura di Caltanissetta, sulla base di indagini avviate dalla polizia nel giugno scorso dopo una serie di denunce presentate da diversi minori circa la presenza di un uomo che avrebbe commesso ripetutamente atti osceni in luoghi pubblici.

In un caso l’arrestato avrebbe mostrato a una ragazza un video pornografico contenuto nel suo cellulare, tentando poi un approccio a sfondo sessuale. Tutte le persone ascoltate dagli investigatori della Squadra Mobile hanno riconosciuto l’indagato come il presunto molestatore seriale. Per l’uomo è scattata così la misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico