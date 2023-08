Messina: Matteo Manetta è il nuovo segretario generale della Cisl Scuola

È Matteo Manetta il nuovo segretario generale della Cisl Scuola di Messina. È stato eletto all’unanimità dal Consiglio Generale che si è tenuto presso la “La corte dei mari” alla presenza della segretaria generale nazionale della CISL Scuola Ivana Barbacci e della Segretaria della CISL Scuola Sicilia Francesca Bellia.

Matteo Manetta, che era segretario territoriale della CISL Scuola Messina, verrà affiancato dai componenti di segreteria Angelo Aliffi e Virginia Caffo. Si tratta di una squadra giovane al servizio della scuola messinese che da iniziò ad una nuova stagione all’insegna di progettualità e di proposte per la riorganizzazione della federazione scuola messinese.

Ivana Barbacci, concludendo i lavori ed augurando un futuro radioso alla nuova segreteria, che sarà subito impegnata nella ‘Giornata delle RSU’ che vede coinvolte in riunioni organizzate dalle strutture territoriali le migliaia di persone che in tutta Italia, come rappresentanti RSU e delegati, danno volto e voce alla Cisl Scuola in ogni luogo di lavoro”, ha parlato delle imminenti nuove sfide che aspettano il mondo della scuola al quale è importante ridare una rinnovata centralità e un più adeguato riconoscimento, al suo interno, a tutti i profili professionali che vi operano.