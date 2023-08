Capo d’Orlando – Presentato il libro “La Correttrice”, la donna che fece da “editor” a Manzoni – VIDEO

E’ stato presentato ieri a Capo d’Orlando, alla biblioteca comunale, il libro “La Correttrice”, della scrittrice Emanuela Fontana. Un’opera che parla di Emilia Luti, una giovane donna fiorentina che lavorava per Massimo D’Azeglio come bambinaia e a cui Manzoni chiese aiuto per la nota “risciacquatura in Arno” de I promessi sposi. Di fatto la vera e propria editor del più grande romanzo italiano.

Il libro, scritto magistralmente dall’autrice, è insieme storico, letterario, femminista e affonda nelle radici stesse della lingua italiana e del Belpaese.