A20 – Riattivato il pedaggio tra Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto, ma è polemica sulla bretella

A seguito del completamento della bretella alternativa al ponte sul Torrente del Mela, a partire dalle ore 00:00 di Sabato 26 Agosto 2023,è stato riattivato il pagamento del pedaggio autostradale nella tratta tra Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo sull’Autostrada A/20 Messina-Palermo, in entrambe le direzioni.

Una notizia che però non è piaciuta a molti pendolari. Questa mattina il traffico intenso e soprattutto le condizioni carenti della bretella hanno fatto si che molti cittadini, una volta avviatisi verso la bretella, abbiano dovuto fare marcia indietro per poi immettersi sulla A20.

Ad oggi non si sono verificati episodi di pioggia, ma le condizioni della bretella sono davvero in pessime condizioni.

“La bretella versa in pessime condizioni – scrive una lettrice – Oggi quindi ho pagato il pedaggio autostradale per andare a lavoro oltre alla benzina sprecata per fare esattamente 15 km in più rispetto al normale tratto (per giunta con i prezzi elevati del carburante!).”

Una situazione davvero estenuante.