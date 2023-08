Libertina: la libreria itinerante per ragazzi e bambini, in sosta a Oliveri fino al 31 agosto

Diffondere la lettura nei bambini e ragazzi attraverso i libri, questo è l’obiettivo di Giovanni Mauritano, originario di Messina, che ha dato vita all’iniziativa della libreria itinerante di nome “libertina”.

Si tratta di una roulotte che si sposta in tutta la Sicilia.

Giovanni, dopo aver lavorato in grandi librerie come Mondadori e Feltrinelli, ha deciso di lasciare quell’ambiente chiuso e di iniziare un progetto all’aperto.

L’idea nasce nella stagione balneare: vedendo delle roulotte site nelle aree di parcheggio, Giovanni ha subito immaginato una sua di roulotte, carica di libri.

Libertina sarà in sosta a Oliveri fino al 31 agosto, presso il lungo mare, per scoprire le altre soste basta visitare la pagina Facebook: Libertina libreria itinerante per ragazzi.

Angela Serena Lo Conti